شاهد.. الصين تبني مستشفى لعلاج «فيروس كورونا» خلال 8 أيام

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فتحي مجدي

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بعد "كورونا".. تفشي فيروس جديد فى الصين

انتهت الصين من بناء مستشفى يضم 1000 سرير في غضون ثمانية أيام فقط، لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن مستشفى "هووشانشان" الذي شيد في ثمانية أيام فقط انتهى اليوم، وسيكون بمقدوره استقبال المرضى ابتداءً من الغد.

وتبلغ مساحة المستشفى 269000 قدم مربع ، وهو أحد مستشفيين جديدين تم إنشاؤهما في "ووهان" في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ العالمية لمواجهة فيروس كورونا.

وتقوم السلطات الصينية ببناء مستشفى ثانٍ على بعد 25 ميلاً من هذا المستشفى، بسعة 1600 سرير، أكثر مما كان مخططًا له في الأصل، ومن المتوقع افتتاحه يوم الأربعاء.

واعتمد بناء المستشفيين على مستشفى أنشئ في بكين عام 2003 للمساعدة في التصدي لوباء "السارس" الذي انتشر في أكثر من 20 دولة في عام 2003 وأصاب 8000 شخص.

وخلال انتشار "السارس" عمل ما يقرب من 4000 شخص ليلاً ونهاراً لبناء المستشفى في سبعة أيام. وبحسب الأنباء الواردة، تم جلب مهندسين من جميع أنحاء البلاد للمساعدة في بناء المستشفى المؤقت.

وسيتم تزويد المستشفى بإمدادات من المستشفيات الأخرى، ومن المصانع.

"ووهان" – معقل فيروس كورونا - هي مدينة يقطنها 11 مليون نسمة في مقاطعة "هوبي" وسط الصين، تم عزلها عن العالم، لأكثر بعد انتشار المرض في سوق اللحوم بالمدينة في ديسمبر الماضي.

وظهرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ممرات المستشفيات مزدحمة بالمرضى المشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

ويأتي افتتاح المستشفيين الإضافيين، بعد أن تعرض الأطباء للهجوم على أيدي مرضى مذعورين.

وتقول السلطات الصحية في الصين إن 304 أشخاص توفوا بسبب فيروس كورونا، مع أكثر من 14000 حالة في البلاد وخارجها.

وكانت هناك حوالي 100 حالة إصابة في 22 دولة أخرى. وتم تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين اليوم عندما توفي رجل من الفلبين بعد إصابته بالعدوى القاتلة.


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