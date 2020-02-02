» توتنهام يتخطى السيتي ويُقرب ليفربول من لقب «البريميرليج»

02 فبراير 2020 - 08:40 م

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزًا غاليًا على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وشهد الشوط الأول أحداثا ساخنة رغم التعادل، حيث أهدر سيرجيو أجويرو فرصة خطيرة للتقدم مبكرا بعدما اصطدمت تسديداته فى القائم.

بعدها حصل أجويرو على ركلة جزاء نفذها الألماني إلكاي جوندوجان ولكن الحارس هوجو لوريس تصدى لها، والمثير أن حكم المباراة مايك دين لجأ لخاصية VAR من أجل احتساب ركلة الجزاء، بعد الواقعة بـ4 دقائق تقريبا.

وفى الشوط الثاني، سجل الوافد الجديد الهولندي ستيفن برجوين الهدف الأول فى المباراة الأولى له، حيث سدد كرة رائعة بعد أستلام أروع، في الدقيقة 63.

وفى الدقيقة 71، سدد الكوري الجنوبي هيونج مين سون الهدف الثاني من تسديدة قوية قبل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة قدم توتنهام خدمة لفريق ليفربول على طبق من ذهب، حيث قربه أكثر من التتويج بلقب الدوري الانجليزي، حيث أصبح يحتاج للفوز فى 6 مباريات فقط من أجل التتويج رسميا باللقب.

توقف رصيد مانشستر سيتي عند د 51 نقطة فى المركز الثاني بفارق 22 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر ،بينما قفز توتنهام إلى المركز الخامس برصيد 37 نقطة.