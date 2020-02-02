عاجل.. إحالة "أحمد عز" وشقيقة "زينة" للمحاكمة

02 فبراير 2020 - 08:28 م

أصدرت نيابة العلمين، قرارًا بإحالة الفنان أحمد عز، وشقيقة الفنانة زينة للمحاكمة.

وجاء القرار على خلفية المشاجرة التي وقعت بين الطرفين في فندق بالساحل الشمالي الصيف المنصرم.

وفى أغسطس الماضي، شهد أحد فنادق الساحل الواقعة بين الجانبين حيث تبادلا الشتائم فيما بينهما.

وحرر أحمد عز، محضرًا في شرطة السياحة اتهم فيه شقيقة زينة بسبه وقذفه أثناء جلوسه بالفندق، وأدلى بأقواله في النيابة آنذاك.

وحررت شقيقة زينة أيضًا محضرًا اتهمت فيه "عز" بالسب والقذف وقدم كل منهما أدلته للنيابة أثناء التحقيق معهما، وأخلت النيابة سبيلهما واستمرت التحقيقات حتى انتهت إلى قرار إحالتهما للمحاكمة أمام الجنح بتهمة السب والقذف.