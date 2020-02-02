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بيراميدز يتخطى نواذيبو بهدف «أحمد أيمن منصور»

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز
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أمير سعد

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المصريون

بيراميدز

فاز فريق بيراميدز، على نواذيبو الموريتانى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب أحمد أيمن منصور فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 15 من 5 انتصارات، كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة برصيد 9 نقاط، ومن المقرر أن يواجه إينوجو رينجرز فى التاسعة مساء اليوم.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، أعلن عن تعيين طاقم حكام غيني لإدارة مباراة نواذيبو الموريتاني، وبيراميدز، ويدير المباراة، الحكم الغيني، أحمد سيكو توريه، ويعاونه، صديقي سيديبيه مساعدا أول، ومامادي تيريه مساعدا ثانيا، والحكم الرابع، تاويل كامارا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلى حامل اللقب فى الجولة السادسة عشرة للمسابقة، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً .

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