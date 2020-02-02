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«المساكني»: أتمنى الابتعاد عن مواجهة الزمالك

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النجم الساحلى
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المصريون

الزمالك

النجم الساحلى

المساكني

أعرب إيهاب المساكني؛ صانع ألعاب فريق النجم الساحلي التونسي، عن أمنيته بالابتعاد عن مواجهة الزمالك في الدور ربع نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

جوهرة الساحل، تأهل لربع النهائي متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الفوز أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وبسؤال المساكني عن الفريق الذي لا يتمنى مواجهته، علق: "أنا لا أحب الزمالك، أي فريق آخر توقعنا القرعة معه، مبروك علينا".

وعن عودة الحارس أيمن المثلوثي، لجوهرة الساحل في الميركاتو الشتوي المنصرم: "المثلوثي نجم كبير وقدم الكثير للنجم الساحلي، إن شاء الله يستعيد مستواه المتألق معنا، ويندمج اللاعبون الجدد معنا سريعًا حتى نُكمل مشوارنا بدوري الأبطال، وخطوة خطوة سنصل للنهائي".

الزمالك أو الوداد أو الرجاء المغربيان هم الفرق المرشحة لمواجهة النجم في ربع النهائي، ومن المقرر أن تُجرى القرعة في الخامس من فبراير الجاري.

الفارس الأبيض، احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في ثلاث، وخسر مباراة وحيدة.


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