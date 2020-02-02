» حاول إقامة علاقة مع خالته فقتله زوجها

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لازالت التحقيقات جارية في الحادث الذي شهدته منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، حيث لقي عامل في صيدلية مصرعه على يد خالته وزوجها.

وتواصل النيابة العامة بشبرا الخيمة، التحقيق في الواقعة التي شهدتها منطقة بيجام، فيما صرحت النيابة بدفن جثة المتهم فور الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعي.

وتمكن أمن القليوبية، من كشف غموض مصرع صيدلي، والعثور على جثته بشارع عزيز المصري التابعة لمنطقة بيجام، بشبرا الخيمة، وتبين أن علاقة غير شرعية وراء مصرعه.

كانت البداية، عندما تبلغ لقسم أول شرطة شبرا الخيمة من عمليات النجدة، العثور على جثه لشخص بشارع عزيز المصري - بيجام – دائرة القسم، حيث تبين أن الجثه لعامل بصيدلية س 28 ومقيم- بيجام– دائرة القسم، مسجى على جانب الطريق، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وأمكن لفريق البحث التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من زوج خالة المجنى عليه، خالة المجني عليه وزوجة الأول، وتم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، حيث قرر الأول بقيام المجني عليه بمحاولة إقامة علاقة غير شرعية مع زوجته (خالة المجني عليه) أكثر من مرة ورفضها لذلك، وفور علمه بذلك من زوجته طلب منها استدراجه لمسكنهما وعقب وصوله قامت بتقديم مشروب له ووضع أقراص منومه بداخلها وعقب غيابه عن الوعى، ثم قام بكتم أنفاسه حتى فارق الحياه وقام بإلقاء الجثة بمكان العثور عليها وبسؤال الثانية رددت ذات المضمون، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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