» رسميًا.. مصر تنظم حفل أفضل لاعب في إفريقيا لمدة عاميين

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أفضل لاعب

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، حصول مصر على تنظيم حفل أفضل لاعب في إفريقيا لمدة عامين متتاليين.

وقرر المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إسناد مهام تنظيم حفل الأفضل فى أفريقيا لعامين، 2020 و2021، إلى مصر، وذلك بعد الاجتماع الذى عقد، اليوم، بدولة المغرب.

وحظيت مدينة الغردقة، بثقة الكاف، بتنظيم الحفل لعامين متتاليين، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأخير من الحفل، و الذي شهد تتويج السنغالى ساديو مانى، بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا.

وقاد ساديو ماني، فريقه ليفربول، للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019 والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية، بالإضافة ألى فيادته لمنتخب السنغال لنهائى أمم أفريقيا فى مصر قبل خسارة اللقب أمام الجزائر.


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