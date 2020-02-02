» رسالة مؤثرة من رمضان صبحي لـ"إكرامي"

02 فبراير 2020 - 07:30 م

وجه رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والمنتخب الأولمبي، رسالة مؤثرة إلى زميله في الفريق شريف إكرامي، بعد إعلانه الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي.

ونشر رمضان صورة لإكرامي عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "دعاء من القلب للزميل والصديق والأخ الكبير بالتوفيق في كل مكان تتواجد فيه برغم الفراغ الكبير الذى ستتركه فى النادى وفى نفسى أنا شخصيا، لكن أحترم رغبتك وأساندك ومعك فى كل قرار تتخذه ليقينى أنك دايما تأخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، وحش أفريقيا".