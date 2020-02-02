» مدرب إنتر ميلان يصدم جماهير الأهلي بشأن «كهربا»

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كهربا
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المصريون

الاهلى

كهربا

إنتر ميلان

وجه عماد دربالة المدرب المساعد لناشئي إنتر ميلان الايطالي، رسالة إلى جماهير الأهلي بشأن محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق والمنتخب الوطني، عقب إهدار فرصة مؤكدة امام الهلال السوداني.

وأكد دربالة في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن كهربا مهاجم مميز ومن أبرز لاعبي الدوري المصري ولكنه يعاني من أزمة حيث أنه يهدر الفرص السهلة دائما و قليل ما يسجل أهداف .

ووجه دربالة لـ جماهير الأهلي قائلا : " تعودا من كهربا على اهداره الفرص السهلة وتلك هي أزمته الكبري "

وأضاف دربالة أن الأهلي تخلص من وليد أزارو بسبب اهداره للعديد من الفرص السهلة ولكنه تعاقد مع كهربا الذي يعاني من نفس الازمة باستثناء أن كهربا لديه قدره على خلق الفرص وصناعتها .

 وكان الأهلي قرر إعارة ازارو لـ الاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وتابع أن أزمة كهربا لا يدري أي شخص سببها، مشددا أنه كان يعاني منها أثناء مشاركته مع الزمالك والمنتخب الأول.


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