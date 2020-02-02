السجن المشدد لجدة الطفلة "جنة" ضحية التعذيب حتى الموت

02 فبراير 2020 - 06:49 م

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، حكمها اليوم الأحد، لجدة الطفلة جنة ضحية التعذيب بمحافظة الدقهلية.

ونص القرار على معاقبة "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف"، 40 عامًا، والمتهمة بتعذيب حفيدتها "جنة محمد سمير"، 4 أعوام، حتى الموت بالسجن المشدد 6 سنوات.

وكانت المحكمة فى 9 أكتوبر الماضى قررت إيداع الجدة تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، لبيان مدى سلامة قواها العقلية ومسؤوليتها عن أفعالها خلال مدة 6 أشهر من قبل شهر سبتمبر الماضى وهو تاريخ اكتشاف واقعة تعذيبها لحفيدتها "جنة"، والتي توفيت متأثرة بآثار التعذيب، وتأجيل الجلسة إلى الأول من ديسمبر لنظر الدعوة وإيداع تقرير المستشفى ولكن لم تحضر المتهمة لجلسة الأول من ديسمبر وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 يناير لحين حضورها ثم إلى 8 يناير والتي أجلت لمرض المحامي.