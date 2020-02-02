» بالفيديو.. تركي يعتدي على أسرة سعودية

02 فبراير 2020 - 06:43 م

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد اعتداء أحد المواطنين الأتراك على عائلة سعودية.

وجاء الاعتداء أثناء توجه العائلة السعودية لمصعد أحد المباني لمغادرته.

وأظهر الفيديو المواطن التركي وهو يستهدف الأسرة، وأراد رب الأسرة تجنب الصدام بالضغط على أزرار المصعد.

وتسبب الموقف ببكاء أحد أطفال الأسرة السعودية، إلا أن المواطن التركي واصل حديثه بغلاظة واضحة، ما اضطر رب الأسرة لتهدئة المهاجم بكل أدب ولطافة، حتى سمح لهم أخيرا بالرحيل.