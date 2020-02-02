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ميلان يتعادل إيجابيًا مغ فيرونا بـ«الكالتشيو»

الرياضة

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أتالانتا يذل ميلان بخماسية في «الكالتشيو»

الدوري الايطالي

ميلان

المصريون

الكالتشيو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة ميلان أمام نظيره فيرونا، التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتقدم فيرونا بهدف سجله ماركو ديفيد فاروني في الدقيقة 13 وتعادل هاكان كالهانجولو في الدقيقة 29، وشهدت المباراة طرد سفيان أمرابط لاعب فيرونا في الدقيقة 68.

ورفع ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس كما رفع فيرونا رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى تعادل أتلانتا مع جنوه بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد بالدوري الإيطالي.

وسجل هدفي أتالانتا رافاييل تولوي وجسيب إيليشيش في الدقيقتين 13 و335، فيما سجل هدفي جنوه دومينيكو كريشيتو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء وأنتونيو سانابريا في الدقيقة 33.

وشهدت المباراة طرد فالون بيهرامي لاعب جنوه في الدقيقة 82.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع كما رفع جنوه رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

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