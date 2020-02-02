«رعب كورونا»: اعتقال امرأة.. وحبس أخرى في الصين (فيديو)

02 فبراير 2020 - 06:31 م

أوقفت الشرطة الصينية، امرأة لرفضها ارتداء القناع الواقي، في ظل النهج الصارم الذي تتبعه السلطات وسط مخاوف من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

وتعاملت الشرطة التي كانت تتفقد أحد المتاجر، في مقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين بعنف مع امرأة كانت تتسوق، وطرحتها أرضًا، لرفضها التجاوب مع التعليمات بارتداء قناع واق.





وفرضت السلطات المحلية، قرارًا يلزم سكان المنطقة البالغ عددهم حوالي 113 مليون مواطن بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، كإجراء وقائي لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

لكن المرأة وتدعى "تشيو" (51 عامًا) رفضت الامتثال للقرار المؤقت الذي يهدف إلى وقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 305 أشخاص وأصاب أكثر من 14000 في جميع أنحاء العالم حتى الآن.





واجهت "تشيو"، عددًا من المتسوقين الذين طلبوا منها ارتداء قناع الوجه، أو المغادرة بسبب الخوف من الإصابة المميتة.

وقيل إنها قامت بالبصق على الذين طلبوا منها ذلك، قبل أن تحضر الشرطة التي ألقتها على الأرض أمام المتسوقين .

وقالت السلطات إن "تشيو" نقلت إلى مستشفى "كانجنينج" حيث تأكد إصابتها بفيروس "كورونا".





وتم احتجازها لاحقًا داخل مركز الشرطة لاستجوابها. ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستُسجن لرفضها ارتداء القناع الواقي.

وصرح متحدث باسم أحد المتاجر الكبرى لوسائل إعلام محلية أن جميع المتاجر يتم تطهيرها مرة كل ساعتين، وسط مخاوف من الفيروس القاتل.

وأكد مسؤولو صحيون اليوم أن عدد القتلى في البلاد ارتفع إلى 304. كما توفي رجل يبلغ من العمر 44 عامًا في الفلبين، في أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خارج الصين.

وفي وقت سابق، تم تداول مقطع فيديو على ما يبدو لامرأة عادت مؤخرًا من مدينة "ووهان"– معقل فيروس كورونا – بينما تقوم السلطات بإخضاعها للإقامة الجبرية بمنزلها.





ويسمع صراخ سماع المرأة، بينما يضع مجموعة من الرجال الملثمين قضبان معدنية سميكة فوق الباب لمنعها من الخروج. وكتبت لافتة بالخارج: "هذه العائلة عادت من ووهان. ابتعد، لا اتصال".

وتمت مشاركة مقطع الفيديو المرعب على نطاق واسع، كونه يُظهر حالة من الرعب والذعر تسيطر على الحكومة الصينية نتيجة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أحد الناشطين، إنه يتم ترك الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالمرض الفتاك "للتضور جوعًا والموت".

ويُعتقد أن المقطع المتداول تم تسجيله في "نانتونج" بمقاطعة "جيانجسو".

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