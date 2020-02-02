» جلسة لحسم مصير مدرب الأهلي

02 فبراير 2020 - 06:27 م

كشف منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة في أهلي جدة السعودي، نيته عقد جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للفريق لمناقشة أسباب تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.

قال «منصور» في تصريحات تليفزيونية إن مسئولي الفريق لا يتعجلون في إقالة جروس، وسيتم عقد جلسة معه لشرح وجهة نظرالنادي بعد أن خاض الفريق 5 مباريات بشكل سيء في الدوري السعودي، بجاتب التأهل بشق الأنفس لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وأضاف:" هدف الجلسة هو الوصول لحل وفي حال عدم التوصل لحل يرض الطرفين فالأهلي كبيرة برجاله".

وأتم:" العلاج النهائي الأكيد سيكون إقالة جروس ولكن لا نريد الوصول إلى هذا الحل لأن جروس خدم النادي السابق وسنعطية فرصة وفي حال تدهور أداء الفريق رغم الاجتماع الذي سيتم عقده سيكون قرار النهائي هو الإقالة".

ويعاني أهلي جدة في الموسم الحالي تحت قيادة السويسري حيث تعادل الفريق أمام العدالة في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي) بجانب احتلال الفريق المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال.