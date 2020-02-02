» الصين تضخ 174 مليار دولار لمواجهة "كورونا"

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174 مليار دولار

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كشف البنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، أنه سيطرح 174 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد، وهو ما 1200 مليار ين،  لمساعدة الاقتصاد الوطني الذي تعرض لهزة عنيفة بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الوكالة، إن تدخل المركزي سيتم يوم الاثنين بعد إعادة فتح الأسواق المالية الصينية المغلقة تزامنًا مع إحياء السنة القمرية الجديدة.

وحذر خبراء في وقت سابق، من أن ظهور وانتشار فيروس "كورونا" الجديد في الصين، أكبر مصدر للسلع في العالم، يهدد الاقتصاد العالمي في حال عدم السيطرة على الفيروس.

وأعلنت السلطات الصينية في وقت سابق من اليوم عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في البلاد إلى 304 أشخاص.


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