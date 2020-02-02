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الدورى الإنجليزي.. آرسنال يتعادل سلبيًا مع بيرنلى

الرياضة

ارسنال
ارسنال
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المصريون

أرسنال

بيرنلى

واصل فريق أرسنال مسلسل تعادلاته في بطولة الدوري الإنجليزي للمباراة الرابعة على التوالي، عقب سقوط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بيرنلي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 للمسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر بترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط خلف شيفيلد يونايتد، صاحب المركز الخامس المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

في المقابل، ارتفع رصيد بيرنلي إلى 31 نقطة أيضا في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف أرسنال.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.



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