» «رونالدو» يقود اليوفنتوس للفوز على فيورنتينا

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الرياضة

رونالدو
رونالدو
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المصريون

اليوفنتوس

فيورنتينا

فاز فريق يوفنتوس الإيطالى على فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب «إليانز ستاديوم»، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

سجل رونالدو هدفى التقدم لصالح يوفنتوس ضد فيورنتينا عن طريق ركلتى جزاء فى الدقيقتين 39 و81 من زمن المباراة، احتسبهما حكم اللقاء عقب الرجوع لتقنية الفيديو المساعد "VAR "، ثم أضاف ماتياس دى ليخت الثالث لليوفى فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وأصبح رونالدو أول لاعب فى يوفنتوس ينجح فى التسجيل بتسع مباريات متتالية فى الدوري الإيطالي منذ ديفيد تريزيجيه فى عام 2005، حيث هز النجم البرتغالى فى أخر 9 جولات شباك كلا من "فيورنتينا، نابولى، بارما، روما، كاليارى، سامبدوريا، أودينيزى، لاتسيو، ساسولو" مسجلا 14 هدفا فى هذه السلسلة الرائعة.

واقترب رونالدو من تخطى الرقم الأفضل فى تاريخ الدوري الإيطالي والمسجل باسم النجم الأرجنتينى السابق جابرييل باتيستوتا الذى سجل فى 11 مباراة متتالية.

كما وصل النجم البرتغالى لهدفه رقم 50 على المستوى الرسمى بقميص يوفنتوس، حيث سجل 28 هدفا فى الموسم الماضى بالإضافة إلى 22 هدفا هذا الموسم حتى الآن.

وأحرز رونالدو 40 هدفا فى الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس أكثر من أى لاعب أخر فى المسابقة منذ انضمامه للسيدة العجوز قادما من ريال مدريد.

بهذه النتيجة، يعزز يوفنتوس صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي فى الموسم الجارى 2019-2020 بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، ويأتى الإنتر في المركز الثاني بـ48 نقطة، فيما يحتل فيورنتينا المركز الرابع عشر بعدما تجمد رصيده عند 25 نقطة.


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