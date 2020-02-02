عضو سابق بـ«الكاف» يصدم جماهير الأهلي

02 فبراير 2020 - 05:21 م

وجه عبد المنعم حسين الشهير بـ«شطة» عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي «الكاف» صدة لجماهير الأهلي بشأن اعتبار فريق الهلال السوداني خاسرا أمام الفارس الأحمر.

كان المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر تأهل الى دور الثمانية بعد التعادل مع الهلال السوداني على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جمعت بنيهما مساء أمس على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

قال شطة فى تصريحات تليفزيونية:لا يمكن اعتبار نادي الهلال خاسرا أمام النادي الأهلي وسوف يتم إعتماد النتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

أضاف: لم يكن تهديدات بتعرض لاعبو النادي الأهلي للضرر الفعلي على مدار المباراة والحكم المغربي قرر إيقاف اللقاء ثم قام باستكمالها مرة أخرى بعد مرور 10 دقائق واحتسب ايضا 3 دقائق وقت بدل إضافي.

لفت إلى أن مباراة الوداد والترجي فى نهائي دورى ابطال إفريقيا تم إيقافها لمدة ساعة ونصف ولكنها لم تكتمل مشيرا إلى ان الحكم المغربي رضوان جيد استكمل لقاء الاهلي والهلال ومنح 3 دقائق وقت بدل ضائع ما يعنى عدم وجود أية أزمات.