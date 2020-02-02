  • الأحد 02 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مساعدات طبية مصرية عاجلة إلى دولة الصين

الرئيس يرسل مساعدات عاجلة للصين لمواجهة «كورونا»

اكرامى

مفاجأة.. شريف إكرامي يُقرر الرحيل عن الأهلي

أرشفية

بيان من «الصحة العالمية» عن «كورونا» في مصر

الرزاز

"بوعزيزي" فى الأردن.. انتحار بائع جائل يهز البلاد

مرتضى

إجراء مفاجيء من "مرتضى" بشأن السفر لقطر

أرشيفية

فنانة شهيرة تنفصل عن زوجها بعد "12 يوم زواج"

أرشيفية

مصر ترفض تسلم السجناء المصريين في الكويت

عز

الفنان محمد ممدوح يعلق على إصابة أحمد عز بـ"كورونا"

جثة

ماتت أثناء العلاقة الجنسية فرماها فى الصحراء

مانشستر سيتى

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

بيان من «الصحة العالمية» عن «كورونا» في مصر

آخر الأخبار

أرشفية
أرشفية
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

سؤال عن حقيقة وجود صينيين مصابين بـ«كورونا» في مصر

#

كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

#

فيروس «كورونا» يهدد الأهلي في السودان

#

الصحة العالمية تحذر من هذا الأمر في التعامل مع "كورونا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن معظم البلدان في العالم ستكون مجهزة لكشف فيروس كورونا خلال الأسبوع، وذلك مع ارتفاع عدد الضحايا نتيجة المرض في الصين، إلى 304  قتلى.

وقالت المنظمة العالمية، إنه يوجد في المنطقة الشرق الأوسطية والعالم مختبرات متخصصة لتحديد الفيروس والحالات المصابة، وهو الأمر الذي يفيد في سرعة الكشف عن المرض إن وجد.

وأضافت – حسب سكاي نيوز عربية- أنها أطلقت إعلانًا جديدًا فيما يخص فيروس كرونا والحالات المصابة به، حيث قالت إن هناك تنسيقا لتأمين كواشف للفيروس في مصر.

ولفتت المنظمة، إلى أنها تتابع بشكل يومي تطورات الأوضاع مع الناس حول فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، خاصة من الصين ومدينة ووهان التي انطلق منها المرض الخطير.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» عروس تفرض رسوم دخول على حضور حفل زفافها
» سيدة تستدرج ابن أختها لقتله بسبب علاقة غير شرعية
» "حسابهم على الله".. رد الإفتاء على سؤال ورد إليها
» حكم الحصول على خلو مقابل ترك الإيجار؟.. الإفتاء ترد
» مخمور يدهس مجموعة أطفال لبنانيين في أستراليا
» البصل يتسبب في مرض قاتل.. في هذه الحالة
» شاهد.. فيديو مروع لدهس سيدة بالسعودية
» أمن البحر الأحمر على مائدة مباحثات حمدوك فى "جيبوتي"
» القوات المسلحة تعلن إجراءات بدء التسجيل للشركات
» هل "الديتول" قاتل لفيروس كورونا.. علماء يجيبون؟
» قرقاش: الإمارات مستمرة في دعمها للسودان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:35 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني