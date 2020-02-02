بيان من «الصحة العالمية» عن «كورونا» في مصر

02 فبراير 2020 - 04:57 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن معظم البلدان في العالم ستكون مجهزة لكشف فيروس كورونا خلال الأسبوع، وذلك مع ارتفاع عدد الضحايا نتيجة المرض في الصين، إلى 304 قتلى.





وقالت المنظمة العالمية، إنه يوجد في المنطقة الشرق الأوسطية والعالم مختبرات متخصصة لتحديد الفيروس والحالات المصابة، وهو الأمر الذي يفيد في سرعة الكشف عن المرض إن وجد.





وأضافت – حسب سكاي نيوز عربية- أنها أطلقت إعلانًا جديدًا فيما يخص فيروس كرونا والحالات المصابة به، حيث قالت إن هناك تنسيقا لتأمين كواشف للفيروس في مصر.





ولفتت المنظمة، إلى أنها تتابع بشكل يومي تطورات الأوضاع مع الناس حول فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، خاصة من الصين ومدينة ووهان التي انطلق منها المرض الخطير.



