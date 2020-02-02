مفاجأة.. شريف إكرامي يُقرر الرحيل عن الأهلي

02 فبراير 2020 - 04:56 م

قرر شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الفارس الأحمر.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بـعد مشوار امتد اكثر من 23 عاما ناشئًا و لاعبا بالفريق الأول، و مع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي،فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي و أصعبها داخل النادي الأهلي و التي بها ارفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل احترام و لما استشعرته أيضا من حساسية تجاه هذا الملف».

وأضاف: «23 عامًا اعتدت فيهم علي تحمل المسئولية داخل الملعب فلا يوجد متعة في كرة القدم اكثر من متعة المباريات والمشاركة فيها حاملا شعار الأهلي، وظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق والصبر منتظرًا فرصة حقيقية ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبة».

وتابع: «صراع معنوي شديد أجبرني علي ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الذي بداخلي ذكرى جميله في كل ركن من أركانه و الفريق الذي لم أتخيل أن يحمي عرين آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنية و استقرار الفريق و موقف الإدارة، كلها عوامل أعانتني علي اتخاذ القرار».

وأكمل: «لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطرة علي رغبتي في التواجد داخل الملعب، فترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي و التزامي الكامل،مطبقًا كل ما تعلمته من مبادئ و نظام و سلوك طوال مسيرتي داخل النادي».

واستطرد: «لم يكن هناك أي خيار غير ضرورة البحث عن مكان آخر أتواجد فيه داخل الملعب، قرار يقبله و يدعمه العقل و يرفضه بشدة القلب، فالنادي الأهلي و جمهوره هما الأساس الذي صنع اسم و عائلة إكرامي، لكن رغبتي الشديدة في المشاركة داخل الملعب قبل فوات الأوان حالت دون استمراري».

وأوضح: «في البداية أود أن أشكر مسئولي النادي الأهلي سواءً كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا و كل التوفيق لهم في ما هو قادم، شكرًا جزيلا لكل مدرب حراس مرمى و مدير فني تعاملت معه، فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشواري داخل جدران النادي».

وفي رسالة لجماهير فريقه، قال: "جمهور الأهلي الكبير مساندتكم و دعمكم كانوا السبب الرئيسي في أي نجاح حققته أو كنت جزء منه، فأنتم من صنعتم الكيان الكبير و شعبية نجومه و مازلتم، و حبكم و احترامكم بالنسبة لي أكثر أهمية من أي بطولات تحققت و سيظلوا دائما التاريخ الحقيقي و أجمل ذكرى لي في مشواري".

وأتم: "شكرًا من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبا في شخصي أو دعمًا للنادي الأهلي،فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار و المثابرة،وشكرا أيضًا لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرهًا في شخصي أو للنادي الأهلي،فكنتم دائمًا الوقود الذي يستفز قدراتي و لكم جميعا مني كامل الاحترام".