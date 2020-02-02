» سيدة تستدرج ابن أختها لقتله بسبب علاقة غير شرعية

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محمد فضل

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استدرجت سيدة وزوجها ابن شقيقتها، ووضعت له منومًا في الشاي ثم قتله زوجها، بسبب محاولة الشاب إقامة علاقة غير شرعية مع خالته أكثر من مرة ومعاشرتها جنسيًا.

الجريمة شهدتها مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث بدأت بتلقي قسم أول شبرا الخيمة بلاغًا بالعثور على جثة شاب ملقى في أحد الشوارع، وعند انتقال قوات الأمن إلى المكان وجدت الشاب متوفى وكشفت هويته، حيث يعمل بصيدلية ومقيم بيجام دائرة القسم، وعثر بحوزته على حافظة نقوده وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي وإحالة الجثة إلى  المشرحة لبيان سبب الوفاة، وبالبحث والتحري توصلت معلومات الأمن إلى أن وراء الجريمة خالة المجني عليه وزوجها.

تم إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بسبب محاولة ممارسة المجني عليه الرذيلة مع خالته وكانت تصده، حتى أعلمت زوجها والذي قرر التخلص منه باستدراجه.

حيث وضعت خالته له 3 أقراص منوم في القهوة، وعندما فقد وعيه تخلص منه زوجها بكتم أنفاسه بقماشة مبللة ثم ألقياه على الطريق.
قررت النيابة بعد التحقيق معهما توجيه تهمة القتل العمد مع صبق الإصرار والترصد، وتم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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