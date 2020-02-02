الرئيس يرسل مساعدات عاجلة للصين لمواجهة «كورونا»

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى دولة الصين، لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا.
وصرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بإرسال مساعدات طبية بلغت 10 أطنان على متن الطائرة المتجهة إلى الصين لإجلاء المواطنين المصريين.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه في إطار متابعة رئيس مجلس الوزراء للإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا على الصعيد المحلي، استعرض تقريرا شاملا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أشارت خلاله إلى أنه عقب صُدور توجيهات رئيس الجمهورية، بإستقبال المصريين المقيمين بدولة الصين الراغبين في العودة، واتخاذ الترتيبات الطبية اللازمة، تم توجيه وفد من القطاعات الفنية بوزارة الصحة والسكان إلى المقر الذى تم اختياره، وتحويله إلى معسكر طبي، وتم تجهيزه بمختلف المستلزمات الطبية والمعيشية.
وأكدت الوزيرة أنه تم تكليف فريق طبي مكون من 3 أطباء، و3عناصر تمريض، بالسفر إلى دولة الصين، للإخلاء الجوي للمصريين الراغبين في العودة، وتم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة للقادمين والأطقم الطبية وجميع المتعاملين معهم، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطبية التي يشتبه في إصابتها، مع إهداء دولة الصين مستلزمات مكافحة العدوي تقدر بنحو 10 أطنان تقريباً.