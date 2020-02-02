فنانة شهيرة تنفصل عن زوجها بعد "12 يوم زواج"

02 فبراير 2020 - 04:19 م

فى تصرف غير متوقع، أعلنت الممثلة الكندية الشهيرة، باميلا أندرسون، انفصالها عن زوجها اليوم السبت، بحيث إنه لم يدم على زواجهما أكثر من 12 يومًا.

وأعلنت الممثلة وعارضة الأزياء طلاقها من زوجها، جون بيترز، في بيان بحسب مجلة "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكية.

وقالت باميلا أندرسون (52 عاما) إنها وزجها لا يعتزمان توثيق شهادة زواجهما، دون أن توضح أسباب الانفصال .

وكتبت "إن الحياة رحلة، وأن الحب عملية، ومع أخذ هذه الحقيقة العالمية في الاعتبار، فقد قررنا بشكل متبادل تأجيل إضفاء الطابع الرسمي على شهادة زواجنا، ووضع إيماننا في هذه العملية، شكرا لكم على احترام خصوصيتنا".

وتعتبر هذه هي الزيجة الرابعة لباميلا أندرسون، بعد زواجها من المغني وكاتب الأغاني، كيد روك من 2006 إلى 2007، ومن لاعب البوكر، ريك سولومون.