إجراء مفاجيء من "مرتضى" بشأن السفر لقطر

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الطيب حسين

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قطر

الزمالك

مرتضى

الترجى

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرارًا اليوم السبت، بشأن اجتماع المجلس الذي سيتم خلاله حسم السفر لقطر من عدمه.

وقرر المجلس تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقرر له غد الإثنين ليقام يوم الثلاثاء القادم في الحادية عشر صباحا بمقر النادي، نظرا لتواجد أحمد جلال نائب رئيس النادي مع بعثة الفريق في أنجولا.

ومن المقرر أن يحسم الزمالك موقفه من المشاركة في مباراة السوبر أمام الترجي التونسي، الذي يقام بقطر في الـ16 من الشهر الجاري.

وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا في العاشرة صباح الثلاثاء على أن يكون المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس. ‎


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