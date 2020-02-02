مصر ترفض تسلم السجناء المصريين في الكويت

02 فبراير 2020 - 03:50 م

قالت صحيفة القبس الكويتية، إن الكويت خاطبت 7 دول لتسلّم سجناء من رعاياها، مؤكدة ان الموقوفين في قضايا أمن الدولة غير مشمولين بالتسليم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في وزارة الداخلية الكويتية، أن الدول التي خاطبتها الكويت هي إيران ومصر والعراق وباكستان والهند وسيلان، وبنغلادش، مشيرة الى ان العراق استجاب للطلب الكويتي، وتسلّم بالفعل 13 سجيناً، إضافة الى استجابة إيران التي تسلّمت أيضاً 130 سجيناً من رعاياها على 3 دفعات خلال الفترة الماضية، في إطار اتفاقية «تبادل السجناء» الثنائية الموقعة بين البلدين.

وأشارت المصادر- بحسب الصحيفة- إلى أن سجناء هذه الدول يحتلون المراتب الأولى بين صفوف السجناء في البلاد، وان أعدادهم كبيرة، لافتة الى ان تلك الخطوة تأتي أيضاً في إطار الدور البارز للكويت في العمل الإنساني.

وألمحت المصادر الى ان بعض الدول التي جرت مخاطبتها تماطل، ولا ترغب في تسلّم سجنائها، رغم أنهم يمثلون أعداداً كبيرة داخل السجن المركزي.

وفسّرت المصادر تلك الخطوة بهدف معالجة تكدّس المساجين، مؤكدة ان ترحيل المساجين الأجانب إلى دولهم سيخّفف، وبدرجة كبيرة، العدد الموجود في السجون.