الفنان محمد ممدوح يعلق على إصابة أحمد عز بـ"كورونا"

02 فبراير 2020 - 03:42 م

علق الفنان محمد ممدوح، على نجاته هو وزميله أحمد عز من الإصابة بفيروس "كورونا" القاتل، أثناء تواجدهما في ماليزيا.

جاء هذا عندما حل "ممدوح" ضيفًا على الإعلامي رامي رضوان في برنامجه مساء DMC ، حيث كشف انهم كانوا يصورون بعض مشاهد فيلم "العارف" في ماليزيا والتي ظهرت فيها إصابات بالفيروس.

وذكر أن طاقم العمل كان يصور في ماليزيا، وعندما سافروا وعادوا إلى مصر، أغلقت المطارات بسبب ظهور الفيروس في اليوم التالي.

وكشف أنه كان هناك احتمالية لإصابتهما بالفيروس معلقًا: "ربنا سترها معانا".