ماتت أثناء العلاقة الجنسية فرماها فى الصحراء

02 فبراير 2020 - 03:02 م

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة حول العثور على جثة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة بدر، حيث تبين أنها شعرت بحالة إعياء شديدة وتوفيت في الحال، بعد زواج عرفي دام 5 أيام فقط .

وتبلغ لقسم شرطة بدر بالعثور على جثة إحدى السيدات "مدربة سواقة، مقيمة بدائرة القسم" بطريق القاهرة - السويس بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وبمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن أن المجني عليها كانت مقيمة طرف زوجها عرفيًا (حداد، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بزواجه من المجني عليها عرفيًا منذ خمسة أيام، وأضاف أنه حال تواجدهما بالشقة سكنه شعرت بحالة إعياء فحاول إسعافها إلا أنها توفيت فقام بالاستعانة بصديقيه (حداد - سائق) لمساعدته في التخلص من الجثة، قائلاً: "معرفتش أعمل فيها إيه رميتها في الصحراء ".

وفى سبيل ذلك، قاموا بنقل جثتها بسيارة قيادة (السائق) والتخلص منها بمكان العثور، وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها .