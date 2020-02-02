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مخمور يدهس مجموعة أطفال لبنانيين في أستراليا

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وكالات- الدويني فولي

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مقتل 10 أطفال في قصف روسي لإدلب

أعلنت وسائل إعلام أسترالية ولبنانية، اليوم الأحد، بأن سائقًا مخمورًا يقود سيارة رباعية الدفع دهس مجموعة أطفال لبنانيين في سيدني، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم، هم ثلاثة أشقاء (ولدان وبنت) وابنة عمّتهم، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت الشرطة الأسترالية إنّ السائق البالغ من العمر 29 عامًا، الذي لم تكشف عن اسمه سيمثل اليوم أمام المحكمة بعدما وجّهت إليه 20 تهمة بينها القتل غير العمد والقيادة تحت تأثير الخمر، وذلك إثر الحادث الذي وقع في ساعة متأخّرة من ليل (السبت) في ضاحية أوتلاندز، غرب سيدني.

وأضافت أنّ الأطفال كانوا على الرصيف عندما قفزت السيارة الرباعية الدفع واصطدمت بهم.

وبحسب الشرطة فإنّ القتلى الأربعة هم ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عاماً وصبي عمره 13 عاماً، وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث، في حين أصيب ثلاثة أطفال آخرين، هم فتاتان وصبي، نقلوا إلى المستشفى حيث يُعالجون وحالتهم مستقرة.

والأشقّاء الذين قتلوا في الحادث هم أبناء دانيال وليلى عبد الله، اللذان فقدا في الحادث ثلاثة من أطفالهم الستّة.

وقال دانيال عبد الله للصحفيين صباح اليوم: «لقد فقدتُ بالأمس ثلاثة من أطفالي. ابنة عمي بريجيت فقدت ابنتها أيضاً».

وأضاف: «أشعر بأنّي مخدّر، هذا هو على الأرجح ما أشعر به في الوقت الراهن».

وتابع: «كل ما أريد أن أقوله: من فضلكم، أيها السائقون، كونوا حذرين. هؤلاء الأطفال كانوا يمشون ببراءة ويستمتعون بصحبة بعضهم، وهذا الصباح استيقظتُ وقد فقدتُ ثلاثة أطفال».

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