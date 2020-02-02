مفاجأة.. "الجبلاية" تدرس تأجيل القمة

محمد عبد الحارس
تتجه النية داخل اتحاد الكرة، لتأجيل مباراة القمة التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجارى لموعد يحدد فيما بعد فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع للدورى، والذى سبق وتم ترحيل موعده من 19 فبراير إلى 24 من نفس الشهر لإقامة بطولة السوبر المصري التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير بدولة الإمارات باستاد محمد بن زايد.
ويدرس مسئولو الجبلاية تأجيل قمة الدوري بسبب دورى أبطال أفريقيا مباريات دور الـ8 والتى حسمها القطبان الأهلي والزمالك بالتأهل الرسمي.
مغرب05:35 م
فجر
05:27
شروق
06:52
ظهر
12:13
عصر
15:14
مغرب
17:35
عشاء
19:05