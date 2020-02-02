3 ملايين دولار.. تكلفة التحقيق في عزل ترامب

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متابعات - أمينة عبد العال

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تكلف التحقيق الذي بدأه نواب الحزب الديمقراطي بالكونجرس منذ ديسمبر الماضي لمسألة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 3 ملايين دولار، حسب التقرير الذي نشرته مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية.

وتضمنت التكلفة الإنفاق علي رواتب 106 من الموظفين العاملين في الكونجرس من لجان الاستخبارات والإشراف إلي جانب لجنة قضائية أشرفت علي الاستعدادات الخاصة بالتحقيق ، كما تضمنت التكلفة أجور 6 محامين مثلوا خلال جلسات الاستماع التي عقدت بمجلس النواب، حسبما نشر موقع" الأهرام".

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ من المقرر أن ينتهي من محاكمة الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع حيث سيجري التصويت النهائي الأربعاء المقبل.

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