قشور البرتقال والخس بديل الكمامات لمواجهة "كورونا"

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متابعات - أمينة عبد العال

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بالرغم من أن الصين بلد اشتهر بتصنيع كل شيء وأي شيء بخامات بسيطة وبكميات مهولة تقوم بتصديرها للعالم أجمع، إلا أن فيروس" كورونا" اقتحم الصين دون إنذار فلم تتمكن من تصنيع المواد اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، ولذلك لجأت إلي وسائل مبتكرة لمواجهة الفيروس المستجد.

ونظرًا لعدم تواجد الكمامات الطبية بكمية متوفرة في الأسواق فقام بابتكار بدائل لها من أدوات لا تخطر علي البال مثل قشور الفاكهة وعبوات المياه البلاستيكية.

وخوفًا من انتشار الفيروس لجأ الصينيون إلى الوسائل المبتكرة التي نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لغرابتها وطرافتها.

وفي الوقت الذي انتشرت فيه هذه الوسائل المبتكرة، حذر مسئولو الصحة من إعادة استخدام الأقنعة الواقية بسبب مقاطع فيديو تظهر أشخاص يغلون أقنعتهم الجراحية ويعلقونها حتى تجف ثم يستخدمونها مجددًا، أكثر من مرة مؤكدين ضرورة رميها بعد 4 ساعات فقط من الاستخدام، حسبما نشرت "ديلي ميل".

 

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