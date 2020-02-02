اتهام خطير يلاحق عمرو أديب

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إيمان هاني

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إحالة عمرو أديب للتحقيق

رد الإعلامي عمرو أديب، على الاتهامات التي وجهها له البعض بشأن لقائه مع "جاريد كوشنر" كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرين ذلك بمثابة ترويج لـ"صفقة القرن".

وقال "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "أنتم بتقولوا إيه، إيه الكلام الفاضي دا، هو كوشنر مستني أني أروحله، وبعدين إحنا على طول بنسمع بعض، عاوزين نسمع بقي هما بيقولوا إيه".

وأوضح "أديب"، أن لقاءه مع "كوشنر" تم تسجيله منذ يومين، حيث إنه يعد أول حوار مطول مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، معقبًا: "الإنترفيو ده محاولة أننا نفهم الناس ديه عاوزة إيه، وكان مهم نعرف هل سيتم تطبيق هذه الاتفاقية حال رفض فلسطين صفقة القرن أم لا".

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