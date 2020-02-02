مؤثر.. بكاء أب يعجز عن حضن ابنه المصاب بـ"كورونا"

02 فبراير 2020 - 01:09 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لأب أبكي كل من شاهده بعد أن عجز عن حضن طفله بسبب إصابته بفيروس"كورونا".

ويظهر مقطع الفيديو الطفل في حجرة المستشفى ووالده يقوم بملاعبته، إلا أن الطفل رفع ذراعيه رغبة في أن يحضنه والده لكن الأب استدار وانخرط في البكاء، وظل الطفل ينظر إلى والده وهو غير مستوعب لما يحدث، ما أثار الحزن لدى كل من رآه.

وعلق البعض على مقطع الفيديو مستنكرين ما يحدث وقال أحدهم: "لو ابني مصاب بالفيروس أو غيره لن أهتم وسأعانقه علي الفور".

جدير بالذكر أن السلطات الصينية أعلنت أن عدد الوفيات نتيجة لـ فيروس "كورونا" زادت عن الـ400 حالة، وتجاوز المصابين 14 ألف حالة.