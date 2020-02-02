  • الأحد 02 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مقطع من الفيديو

مؤثر.. بكاء أب يعجز عن حضن ابنه المصاب بـ"كورونا"

استقالة شيخ الأزهر خطأ كبير لا ندرك حجمه

سليمان جودة : استقالة شيخ الأزهر خطأ كبير لا ندرك حجمه

شاكيرا وبيكيه

تعرف على عمر "شاكيرا" الحقيقى وأسرار علاقتها بـ "بيكيه"

فيروس كورونا

بعد "كورونا".. تفشي فيروس جديد فى الصين

ساويرس

"ساويرس": العمر فانٍ.. والحياة لا تستحق

المملكة العربية السعودية

بالفيديو.. واقعة تحرش داخل سوق تهز السعودية

رئيس دولة يفضح النساء على مواقع التواصل

رئيس دولة يفضح النساء على مواقع التواصل

خالد العناني وزير الآثار

وزير الآثار: هنعمل حاجة العالم كله هيتكلم عليها

"كورونا" في كوريا الجنوبية

صادم.. الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "في حاجة غريبة بتحصل في مصر"

رئيس دولة يفضح النساء على مواقع التواصل

عرب وعالم

رئيس دولة يفضح النساء على مواقع التواصل
رئيس دولة يفضح النساء على مواقع التواصل
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. حينما توعد "أبو مهدي المهندس" باحتلال السعودية

#

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويرد على الفيديو المتداول

#

فيديو نادر.. صفعة قوية من «السادات» لـ «بيجين»

#

تركي آل الشيخ يجتمع بـ«مورينيو».. لهذا السبب

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإكوادور بسبب تصريح غريب وصادم جاء على لسان رئيس الإكوادور لينين مورينو.

وكانت تصريحات مورينو قد أثارت حالة من الغضب في وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تصريحه بأن النساء يبلغن عن حالات التحرش الجنسي فقط إذا كان مرتكبه دميما.

وكان مورينو قد صرح أثناء لقائه مع مستثمرين في مؤتمر بمدينة غواياكيل أول أمس بأن الرجال مهددون دائمًا بأن توجه لهم اتهامات زائفة بارتكاب تحرش جنسي ضد النساء.

وأضاف أن النساء غالبا ما يبلغن عن حالات تحرش، هذا حقيقي، وإنه لشيء جيد أن يقدمن على ذلك ولكن غالبًا ما يشعرون بالغضب من الأشخاص الدميمين في حالات التحرش.

وأشار إلى أنه إذا كان الشخص وسيما.. عادة لا تعتبر النساء ما حدث تحرشا.

وقد اعتذر مورينو في تغريدة على تويتر أنه لم يقصد التقليل من شأن مشكلة خطيرة مثل العنف أو التحرش.

وتابع قائلاً:  "أعتذر عن تصريحات التي أسيء فهمها، فأنا أرفض كل أشكال العنف ضد المرأة".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» البصل يتسبب في مرض قاتل.. في هذه الحالة
» شاهد.. فيديو مروع لدهس سيدة بالسعودية
» أمن البحر الأحمر على مائدة مباحثات حمدوك فى "جيبوتي"
» القوات المسلحة تعلن إجراءات بدء التسجيل للشركات
» هل "الديتول" قاتل لفيروس كورونا.. علماء يجيبون؟
» قرقاش: الإمارات مستمرة في دعمها للسودان
» تريليون يوان لمواجهة "كورونا" فى الصين
» "درجة الحرارة تصل لـ1 مئوية ".. تحذير خطير من الأرصاد
» هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة
» اليوم.. عزاء نجل المذيعة مروة ميمى
» وصول بعثة الأهلى لمطار القاهرة الدولى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:14 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:35

  • عشاء

    19:05

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني