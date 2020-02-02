"ساويرس": العمر فانٍ.. والحياة لا تستحق

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نعى رجال الأعمال نجيب ساويرس، المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، بعد وفاته في حادث تصادم الجمعة الماضية بميدان الرماية.

وقال ساويرس، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، اليوم الأحد: "نفرح ونحزن لأشياء تافهة ثم يأتي الموت ويخطف شخصًا حبيبًا لنا فنتذكر أن الحياة لا تستحق هذا وأن العمر فانٍ".

وتابع: "لا يتزعزع إيماننا لكن نعجز عن فهم حكمة الله لماذا تنتهي حياة شاب نابه ناجح ومحبوب في مقتبل العمر ويخلف وراءه ولدين وزوجة وأمًا مكلومة للحزن وكسرة القلب؟ الله يرحمه".

نفرح و نحزن لأشياء تافهة ثم يأتى الموت و يخطف شخص حبيب لنا فنتذكر أن الحياة لا تستحق هذا و أن العمر فانى ...لا يتزعزع إيماننا لكن نعجز عن فهم حكمة الله ...لماذا تنتهى حياة شاب نابه ناجح و محبوب فى مقتبل العمر و يخلف وراءه ولدين و زوجة و أم مكلولة للحزن و كسرة القلب ؟ الله يرحمه

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