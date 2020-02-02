» قرقاش: الإمارات مستمرة في دعمها للسودان

02 فبراير 2020 - 12:31 م

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أن الإمارات ما زالت على موقفها الداعم للسودان في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها، متمنيًا أن يتجاوز العقبات الحالية التي يمر بها".

وأضاف في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه يتمني أن تتكلل مساعي الحكومة الانتقالية بالنجاح".

يذكر أن وزير الدكتور أنور بن محمد قرقاش بحث مع الدكتور عمر قمر الدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والسودان وسبل تطويرها في شتي المجالات علي هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية.