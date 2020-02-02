بعد "كورونا".. تفشي فيروس جديد فى الصين

02 فبراير 2020 - 12:26 م

بعد انتشار فيروس كورونا وإصابة الآلاف في الصين والدول المجاورة، كشفت الصين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبي، مركز انتشار فيروس "كورونا" المميت الذي وسع انتشاره.

وكشفت وزارة الزراعة الصينية، عن أن هذا الفيروس بدأ بالتفشي من إحدى المزارع في منطقة شوانغكينغ بمدينة شاويانغ، في مؤسسة لتربية الدجاج وتسمينه، كان فيها 7850 طيرًا، نفق منها 4500 بسب إصابتها بهذا الفيروس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين يوم السبت، بأن السلطات المحلية أعدمت 17 ألف و828 دجاجة بعد تفشي المرض.

ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بين سكان المقاطعة بهذا الفيروس.

واكتشف "إتش 5 إن 1" لأول مرة في عام 1996 في الصين، وهو قاتل بشكل خاص للدواجن، ويسبب الفيروس الذي يطلق عليه غالبا أنفلونزا الطيور، ألما شديدا في الجهاز التنفسي لدى الطيور وهو معد للإنسان، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.