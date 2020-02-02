وزير الآثار: هنعمل حاجة العالم كله هيتكلم عليها

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أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، افتتاح المتحف المصري الكبير قبل احتفالات رأس السنة المقبلة، بالإضافة إلى إقامة موكب لنقل المومياوات الملكية سيتحدث عنه العالم كما وصفه، معقبًا: "سنبهر العالم".

وأضاف "العناني"، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، أن موكب نقل المومياوات الملكية سينطلق من ميدان التحرير، وسيضم 22 سيارة بطراز مصري قديم، مع وجود خيول وعجلات حربية، وأشخاص يرتدون ملابس فرعونية.

وكشف وزير السياحة والآثار، عن خطة سير الموكب، وأنه سيتم المرور على ميدان التحرير حيث ستوجد المسلة في أشهر ميادين العالم، ثم تسير في اتجاه النيل ثم إلى متحف الحضارة، معلقًا: "الحدث ده العالم كله هيتكلم عليه، هنعمل حاجة العالم كله هيتكلم عليها".

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