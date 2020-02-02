صادم.. الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا

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التدخين

الرجال

تن

كورونا

مجدي بدران

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا وصلت إلى 304 حالة، بينما بلغت حالات الإصابة إلى 14380 حالة بالصين " .

وأضاف "بدران"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، بأن إصابة الرجال بفيروس كورونا الجديد أكبر من النساء، حيث تصل نسبة الإصابة إلى 68% بين الرجال مقابل 32% بين النساء، منوها بأن التدخين يعجل بوفاة المصابي بفيروس الكورونا.

وتابع :"أننا في حالة حرب عالمية ضد هذا الفيروس القاتل، موضحا أن مجموعة فيروسات كورونا تتكون من 7 أنواع، 4 منهم معروفة منذ 1960 ونصاب بها مع نزلات البرد، وهناك 3 أنواع جديدة، وهما السارس، والميرز، وأخيرا الكورونا الجديد أو النوفل والذي ظهر مؤخرا في الصين.

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