صادم.. الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا

02 فبراير 2020 - 11:47 ص

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا وصلت إلى 304 حالة، بينما بلغت حالات الإصابة إلى 14380 حالة بالصين " .



وأضاف "بدران"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، بأن إصابة الرجال بفيروس كورونا الجديد أكبر من النساء، حيث تصل نسبة الإصابة إلى 68% بين الرجال مقابل 32% بين النساء، منوها بأن التدخين يعجل بوفاة المصابي بفيروس الكورونا.



وتابع :"أننا في حالة حرب عالمية ضد هذا الفيروس القاتل، موضحا أن مجموعة فيروسات كورونا تتكون من 7 أنواع، 4 منهم معروفة منذ 1960 ونصاب بها مع نزلات البرد، وهناك 3 أنواع جديدة، وهما السارس، والميرز، وأخيرا الكورونا الجديد أو النوفل والذي ظهر مؤخرا في الصين.

