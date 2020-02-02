» "درجة الحرارة تصل لـ1 مئوية ".. تحذير خطير من الأرصاد

02 فبراير 2020 - 10:32 ص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ21 ساعة المقبلة، مؤكدة أنا البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار وانخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق، حيث تصل درجة الحرارة لـ1 مئوية.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا تفصيليًا عن حالة الطقس ليوم الأحد والموافق 2 فبراير، لمدة 24 ساعة، على مختلف قطاعات الجمهورية.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس في مختلف مناطق الجمهورية كالتالي:

القاهرة الكبرى: مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع وجود شبورة مائية، ورياح معتدلة.

الوجه البحري: مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع وجود شبورة مائية، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة صباحًا، ورياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية.

جنوب سيناء والغردقة: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا مع نشاط الرياح، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد: معتدل نهارا شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية، ورياح معتدلة. جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.