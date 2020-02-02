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اليوم.. عزاء نجل المذيعة مروة ميمى

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المذيعة مروة ميمي
المذيعة مروة ميمي
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علا خطاب

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يقام عزاء نجل الإعلامية مروة ميمي، اليوم الأحد، في منطقة شبرا، أمام منزل الأخيرة، وليس في دار مناسبات.

وأوضحت هايدي ميمي، شقيقة مذيعة قناة النهار، مروة ميمي، أن عزاء الراحل، سيتم في شبرا، وذلك بعد تصريح النيابة بدفنه.

وكان الراحل لقي مصرعه بطلق ناري بالخطأ، وتوصلت التحريات، إلى أن نجل المذيعة ويدعى كريم ويبلغ من العمر 15 عامًا، كان يجلس بصحبة 4 من أصدقائه، داخل إحدى الشقق بمنطقة الزمالك، وأثناء ذلك أخرج أحدهم سلاحًا ناريًا "طبنجة"، وأثناء المزاح خرجت طلقة أصابت رأس المجني عليه وأحدثت فتحة دخول وخروج، ما تسبب في وفاته في الحال.

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