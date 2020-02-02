فنان شهير يكشف نجاة أحمد عز وفهمي من "كورونا" بأعجوبة

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علا خطاب

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كشف الفنان محمد ممدوح، كواليس فيلم "العارف"، الذي يشارك في بطولته مع أحمد فهمي وأحمد عز، حيث تم تصوير جزء كبير من الفيلم في ماليزيا، مشيرًا إلى أنه تم نجاته هو وكل العاملين بالفيلم من فيروس "كورونا"، حيث أغلقت المطارات بعد وصولهم إلى مصر بيوم واحد.

وظهر الفنان محمد ممدوح، مع الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامجه "مساء دي أم سي"، على فضائية "دي أم سي"، ليتحدث عن آخر أعماله ومشاركته في فيلمه الجديد "العارف"، الذي تم تصويره في ماليزيا.

وأضاف "ممدوح" أنه تمت نجاته هو وكل من أحمد عز وفهمي من فيروس كورونا، حيث تم إغلاق مطار ماليزيا بعد صولهم بيوم واحد، موضحًا أنه من أكثر الأشياء التي أزعجتها هناك هو الجو الآسيوي والرطوبة العالية، فهو "كائن قطبي"، وفق قوله.


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