تقلب الموازين.. نانسى عجرم تعرض خمسة آلاف دولار لأهل القتيل

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نانسي عجرم

زوج نانسى عجرم

سرقة منزل نانسي عجرم

الشاب السوري

محمد حسن الموسي

كشفت مصادر مقربة من الفنانة نانسي عجرم، عن أنها عرضت على عائلة الشاب القتيل محمد حسن الموسى، خمسة آلاف دولار، الأمر الذي رفضته العائلة.

وأوضحت نفس المصادر بأن المستشفى الذي يحتفظ بجثة الشاب السوري، سبق وأن طالب العائلة بالمبلغ ذاته مقابل تسليمهم الجثمان لنقله إلى سوريا، حيث سيتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، وعضوية كل من رئيسي الطب الشرعي في دمشق وحمص.

وكان "حجو"، قد انتقد تقرير الطب الشرعي اللبناني واعتبره غير مهني، إذا أكد أنه سيطلب من القضاء السوري فحص جثة الموسى، الذي قتله زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في منزلها، وتشريح جسده حال اقتضى الأمر فور وصوله إلى سوريا.

ووصف "حجو" تقرير الطب الشرعي الذي صدر عن الطب الشرعي في لبنان، المتعلق بالكشف على جثة الموسى بـ"الضعيف جدًا والمخجل"، فيما أكدت العائلة رغبتها بالتعجيل بإجراءات الدفن فور وصول جثمان نجلها إلى سوريا.

وفي سياق متصل، طالبت والدة القتيل بعرض جثت نجلها على طبيب شرعي آخر، مؤكدة أن تم تعذيبه قبل قتله، فهي رأت علامات كدمات في جسده بعد الوفاة.

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