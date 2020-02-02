شوبير ينفعل ويهاجم هؤلاء بعد فوضى مباراة الهلال

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انفعل الإعلامي أحمد شوبير بسبب الفوضى العارمة التي حدثت في مباراة الأهلي والهلال السوداني التي أقيمت أمس في السودان.

وهاجم شوبير مسئولي نادي الهلال السوداني بسبب انفعالاتهم التي أدت لإثارة غضب جماهير الهلال السوداني ما كاد يؤدي لكارثة.

وقال "شوبير" في برنامجه المذاع على قناة "أون سبورت" : هيفضل لحد امتى مباراة كرة قدم ممكن تؤثر على العلاقات بين بلدين؟ .. مصر والسودان في خندق واحد والعلاقة وطيدة فلماذا نتراجع في كرة القدم؟



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