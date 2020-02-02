» غادة نافع تكشف السبب الحقيقي لحجرها على الفنانة ماجدة

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كشفت الفنانة غادة نافع أسباب قيامها برفع دعوى حجر على والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي.

وقالت "غادة" في لقاء مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: الفكرة أن شخص استغل كبر سن أمي وجعلها تمضي على عقود ببيع جميع ممتلكاتها له ثم طلب منها 15 مليون جنيه لكي يعيد لها الأموال.

وأضافت: المحامي الخاص بنا لم يجد حلا سوى رفع قضية حجر على والدتي ورفضت في البداية لكني تفاجأت بها تطلب مني رفع تلك القضية مؤكدة أنها لن تفرط في ممتلكاتها لنصاب وهي في هذه السن.

ورحلت الفنانة ماجدة قبل أيام عن عمر يناهز 89 سنة.

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