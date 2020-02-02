بيان ناري من الأهلي بعد ما حدث للاعبيه في السودان: إجراءات قوية

أحمد عادل شعبان
أكد سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - أن فريقه سوف يتخذ عددًا من الإجراءات النارية ضد فريق الهلال السوداني لدى الكاف.
وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة ناديه الرسمية: اللوائح واضحة .. إذا أجبر الحكم على استكمال المباراة بعد إيقافها فإن النتيجة تحتسب لصاحب الفريق الضيف 2 صفر.
وأضاف: كاف طبق العقوبة من قبل على الإسماعيلي .. ننتظر أن تطبق على الهلال أيضا.
وتابع: كنا في ثكنة عسكرية والأجواء غير طبيعية وسوف ننتظر ما سيحدث من الكاف.
واستدرك: إدارة الأهلي سوف تتحرك وتتخذ إجراءات قوية مع الاتحاد الإفريقي.
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