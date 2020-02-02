» نجم الزمالك السابق يتصدر "تويتر" عقب تعادل الأهلي والهلال

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تصدر اللاعب محمود كهربا، مهاجم النادي الأهلي، تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب تعادل الفريق مع الهلال السوداني، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وانتقد جمهور الأهلي اللاعب عقد إهداره فرصة إحراز هدف من انفراد بحارس الهلال السوداني، وأطاح بالكرة خارج المرمى.
كان الأهلي قد تمكن من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعدما تعادل مع الهلال بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، في استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، وشهدت المباراة أجواء متوترة من الجماهير السودانية.

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