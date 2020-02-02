» جاريد كوشنر: خطة السلام "فرصة كبيرة" للفلسطينيين

دافع كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، عن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الشرق الأوسط، داعيًا الفلسطينيين إلى عدم إضاعة الفرصة.
وأشاد كوشنر – خلال لقاء خاص لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب- بالعلاقة التي تربط بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل، قائلا: "الشعب الإسرائيلي يثق في الرئيس الأمريكي.. لقد فعل الكثير من الأشياء العظيمة التي جعلت إسرائيل أكثر أمناً.. والعلاقة بين أمريكا وإسرائيل أقوى".
وأضاف كوشنر أن خطة ترامب "فرصة كبيرة للفلسطينيين، كما أنها سوف تعمل على التقارب بين العرب وإسرائيل التي تعهدت باحترام رغبة كل مسلم يرغب في الصلاة بالمسجد الأقصى".