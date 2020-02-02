الجامعة العربية: قطعنا لسان أي طرف يُزايد على موقفنا

02 فبراير 2020 - 12:10 ص

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن قرار الجامعة العربية برفض خطة السلام، يعتبر حاضنة لبناء موقف دولي ضد هذه الخطة، وسيكون هذا القرار داعم للرئيس الفلسطيني محمود عباس لمقاومة هذا الخطة.



وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أنه لا يستطيع أحد أن يجبر الفلسطينيين على التفاوض على خطة السلام الأمريكية، وتنفيذ هذه الخطة على الأرض أمر غير ممكن، إلا إذا قامت إسرائيل باستخدام قوة الاحتلال، وهذا الأمر تقوم بفعله منذ 50 عامًا.



وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية في الثمانينات أعلنت عن ضم الجولان السوري، وفي عام 2000 كانت هناك مفاوضات سورية إسرائيلية على مصير الجولان، معقبًا: "والسنوات السابقة اتبخرت، بسبب أن قرارات الاحتلال المنفردة لن تؤدي إلى شيء"



وأضاف أن موقف الجامعة اليوم يقطع لسان أي طرف إقليمي أو غير إقليمي، يزايد على موقف العرب في دعم الشعب الفلسطيني، معقبًا: "الدول العربية اليوم أثبتت أنها لا تقبل أن لا يمكن المزايد على الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية، خاصة أن هذه القضية عربية بامتياز".

