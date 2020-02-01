"الديهي": موقف مصر من القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة

01 فبراير 2020 - 10:10 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصل القاهرة اليوم والتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي وحدث بينهما مباحثات أكد خلالها الرئيس السيسي على تمسك مصر بموقفها الثابت من القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية وحق الفلسطينيين اللاجئين في العودة.



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية منذ تفجرها وحتى هذه اللحظة لم يتغير قدر أنملة.

